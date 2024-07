F1® Manager 2024 - Votre écurie vous attend sur Nintendo Switch

Après le foot, place aux bolides avec F1® Manager 2024. L'éditeur FRONTIER propose aux joueurs de gérer leur propre écurie de F1 directement depuis leur canapé. Proposé au tarif de 34,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

Menez votre écurie vers la gloire dans F1® Manager 2024. Une nouvelle saison de Formula 1® commence, accompagnée de l’expérience de gestion de F1® la plus complète à ce jour. Forgez votre dynastie avec l’une des 10 écuries de F1® officielles ou, pour la toute première fois, créez la vôtre.

Planifiez et dirigez la stratégie de votre équipe et regardez votre pilote exécuter vos ordres lors de courses de F1 palpitantes plus vraies que nature grâce à un style diffusion TV. Gérez vos pilotes, votre personnel, le développement des voitures et les installations durant plusieurs saisons pour donner à votre équipe les meilleures chances de s’assurer une place sur le podium.