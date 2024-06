F1 Manager 2024 - La Formule 1 dans votre Nintendo Switch dès le 23 juillet

Si dans la catégorie jeu de management on ne connait essentiellement que Football Manager, une autre licence focus sur la course automobile existe également. F1 Manager 2024 aura le droit pour la première fois à sa version Nintendo Switch à partir du 23 juillet 2024. En attendant d'en apprendre davantage sur son contenu, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Pour la toute première fois, les joueurs peuvent choisir de prendre leurs décisions en déplacement sur Nintendo Switch™, car F1® Manager 2024 rapproche plus que jamais les fans de Formule 1® du rôle de directeur d'équipe. En prenant la tête de l'un des dix constructeurs officiels de F1® ou, nouveauté pour 2024, de leur propre équipe créée, les fans construiront leur héritage à la fois sur et en dehors de la piste alors qu'ils s'efforceront d'atteindre le succès sur plusieurs saisons. Les joueurs qui choisissent de créer leur propre constructeur peuvent prendre le contrôle total des conditions de départ de leur équipe pour définir leur propre défi, avant de libérer leur créativité dans des outils de création de logos et de livrées étendus pour donner vie à leur vision personnelle de la course. F1® Manager 2024 offre une parité complète des fonctionnalités sur Nintendo Switch™, offrant une toute nouvelle façon d'expérimenter chaque détail du jeu de gestion de la quintessence de la F1®.