F-Zero : Maximum Velocity débarque à toute vitesse dans l'émulateur Game Boy Advance de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Avis aux amateurs de sensations fortes et de véhicule aux vitesses affolantes, F-Zero : Maximum Velocity, initialement sorti le 22 juin 2001 au lancement de la Game Boy Advance, débarque dans l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel via l'émulateur Game Boy Advance dès le vendredi 29 mars prochain . Une aubaine pour ceux qui ont pu découvrir la série F-Zero via F-Zero 99 et qui voudrait découvrir encore plus de courses et de grands prix différents. 20 circuits, des niveaux de difficultés et de terribles véhicules vous attendent dans ce F-Zero : Maximum Velocity.

L'illustre série de course futuriste, après ses débuts sur Super Nintendo, fait une arrivée supersonique sur Game Boy Advance ! F-Zero: Maximum Velocity offre de tout nouveaux bolides et des circuits inédits, remplis de virages terriblement serrés, de rampes de vitesse palpitantes et de sauts vertigineux. Vous devrez apprivoiser 20 circuits et triompher sur quatre niveaux de difficulté pour passer du rang de simple amateur à celui de champion de F-Zero !