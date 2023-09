F-Zero 99 : La coupe Dame et cinq nouveaux circuits sont disponibles gratuitement - Tous les détails

La mise à jour de F-Zero 99 est enfin disponible , pour rappel, celle-ci est totalement gratuite. Cette mise à jour de contenu ajoute la nouvelle ligue Dame ainsi que l'introduction de cinq nouveaux circuits : Mute City II

Port Town I

Red Canyon I

White Land II

Death Wind II

La prochaine mise à jour du jeu est prévue pour mi-octobre et introduira la ligue Roi. Il est à noter que F-Zero 99 est actuellement disponible en exclusivité pour les abonnés du Nintendo Switch Online, et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, vous pouvez consulter notre article sur F-Zero 99 : Entre licences en hiatus et Come-back légendaire pour en savoir plus.