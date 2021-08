ExZeus : The Complete Collection - La licence de rail-shooter s'invite cet été sur Nintendo Switch

Si vous aimez les méchas et le genre rail-shooter, le développeur Sickhead Games devrait avoir de quoi vous contenter avec l'annonce de ExZeus : The Complete Collection sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Proposant deux titres en un, à savoir ExZeus et ExZeus 2, la compilation sera disponible sur console hybride d'ici la fin de l'été 2021 .

ExZeus : Une entité extraterrestre féroce, la Diadora, a dévasté la planète, forçant la population survivante à se retirer sous terre. Les gouvernements du monde entier ont ordonné une contre-attaque immédiate, en utilisant l'un des trois robots expérimentaux, Sophia, Calista et Dynamis. Sélectionnez votre mécha et lancez des attaques puissantes, collectez des bonus, améliorez vos méchas et laissez-vous emporter par la bande-son énergique de ce classique de l'arcade.



ExZeus 2 : Se déroulant un siècle après ExZeus, le monde est enfin en paix après la guerre meurtrière contre les Diadora ; cependant, un nouvel ennemi venu d'en haut menace de perturber ce nouveau monde tranquille. L'espoir réside dans la découverte des trois héros mécas issus du projet ExZeus, fusionnés pour former le tout-puissant Minos, un nouveau robot puissant capable de préserver la paix. Habillez-vous, pilotes, c'est l'heure d'une nouvelle bataille !