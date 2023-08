Expeditions: A MudRunner Game - Une nouvelle expérience off-road annoncée sur Nintendo Switch

C'est à l'occasion de la Gamescom 2023 que Focus Entertainment et Saber Interactive ont annoncé un nouveau partenariat pour sortir un tout nouveau jeu de la franchose MudRunner. Après MudRunner puis SnowRunner, l'expérience off-road ira encore plus loin avec Expeditions: A MudRunner Game. Si nous n'avons pas encore de date de sortie précise (mis à part un simple 2024), nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Avec Expeditions, les joueurs retrouveront tous les éléments incontournables qui font la formule MudRunner - des environnements sauvages, des chemins accidentés et une physique de conduite révolutionnaire - ici poussés à un degré inédit. Comme le prouve son reveal trailer, Expeditions est une ode à l’aventure, où les joueurs sont aux commandes de véhicules équipés de gadgets high-tech et d’une équipe d'experts pour explorer des terres inexplorées et découvrir des vestiges d’une beauté à couper le souffle.