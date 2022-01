ExitMan Deluxe trouve une porte d'entrée sur Nintendo Switch

Qui aurait cru qu'un jour on aurait le droit à un jeu dont le principe consiste à trouver une porte de sortie ? Rainy Frog semble en tout cas avoir relevé le challenge et trouver le moyen de rentre cette expérience amusante avec la sortie de ExitMan Deluxe sur l'eShop de la Nintendo Switch. Disponible à partir du printemps prochain , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Chickel Little avait raison, le ciel est en train de tomber !



Courez rapidement dans l'interstice alors que le plafond s'effondre d'en haut.

Si vous arrivez à temps, le plafond se relèvera, puis s'effondrera encore et encore.

à chaque fois avec le trou à un endroit aléatoire. Combien de temps pouvez-vous survivre ?



Si vous parvenez à vous glisser dans la zone de sortie jaune, vous gagnerez des pièces que vous pourrez utiliser pour acheter de nouveaux costumes.



Mettez-vous à l'épreuve dans 5 modes de jeu intenses :

Course sans fin, Survivant unique à 100 contre 1, Face à face avec le CPU, et le mode Défi avec 150 étapes rapides !

Il y a aussi un mode multijoueur local de 2 à 4 personnes pour affronter vos amis.

pour voir qui est le meilleur ExitMan/Woman !

Il y a aussi des classements en ligne pour que vous puissiez vous mesurer aux autres joueurs du monde entier pour obtenir les meilleurs scores.