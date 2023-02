Exitman Deluxe - Le ciel vous tombe sur la tête sur Nintendo Switch

Qui a dit que le jeu vidéo devait nécessairement proposer du Lore et des mécaniques complexes pour être fun ? Disponible depuis le 2 février sur l'eShop de la Nintendo Switch, Exitman Deluxe vous propose un concept extrêmement simple, atteindre en solo ou en multijoueur la sortie d'un bâtiment avant que le plafond ne s'abatte sur vous. Proposé au petit prix de 4,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Courez le plus vite possible vers l'espace dans le plafond qui descend sur vous. Si vous parvenez à vous réfugier à temps, alors un nouveau plafond fera son apparition, vous obligeant à fuir, encore et encore... En plus, l'espace dans le plafond changera de place à chaque fois !

Combien de temps allez-vous survivre face à ces vagues interminables qui s'abattent sur vous ?

Si vous parvenez jusqu'à la sortie jaune, alors vous gagnerez des pièces avec lesquelles vous pourrez vous acheter de nouvelles tenues.

Testez vos capacités dans 4 différents modes, tout aussi intenses les uns que les autres :

La fuite sans fin, 1 survivant sur 100, tête-à-tête avec l'IA et le mode défis avec plus de 150 niveaux !

Défiez les joueurs du monde entier grâce au mode de jeu en ligne.

Vous pouvez aussi jouer en multijoueur avec vos amis dans des parties allant de 2 à 4 joueurs.

Qui sera le dernier Exitman ou la dernière Exitwoman ?

Ce mode vous rappelera une série télévisée de survie bien connue...