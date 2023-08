Evolings - Un jeu de capture de monstres tout mignon débarque sur Nintendo Switch

Proposé par Sørb et édité sous le label Super Rare Originals, Evolings est un jeu d'attrape-monstres minimaliste de type roguelike proposant des combats au tour par tour. Recrutez, faites évoluer et fusionnez des créatures aussi mignonnes que redoutables pour affronter des hordes de monstres maléfiques. Disponible jusqu'à présent sous la forme d'une démo sur Steam, la version finale sera disponible à partir du 21 septembre sur l'eShop de la Nintendo Switch.

À PROPOS DE CE JEU

★ Exploration dynamique de la carte :

Préparez-vous à vivre des expériences inédites à l'infini, car Evolings génère une toute nouvelle carte de niveau à chaque partie ! Découvrez des evolings uniques, faites l'acquisition d'objets rares, participez à des combats passionnants et créez des histoires inoubliables. Aucune aventure ne ressemble à une autre, ce qui vous garantit des surprises et des expériences passionnantes chaque fois que vous lancez le jeu !

★ Combats épiques inspirés par les systèmes au tour par tour des RPG :

Donnez libre cours à vos talents de stratège et formez une équipe redoutable afin d'affronter des hordes d'evolings maléfiques. Participez à des combats exaltants au tour par tour dans lesquels la mignonnerie se dispute à la puissance. Commandez votre escouade et faites preuve de prouesses tactiques pour remporter la victoire lors d'affrontements épiques !

★ Un monde sans limite vous attend :

Embarquez pour un voyage à travers trois actes distincts, chacun regorgeant d'evolings exclusifs, d'objets extraordinaires et de niveaux captivants à conquérir. Préparez-vous à vivre une expérience de jeu pleine d'action et d'aventure ! Laissez-vous séduire par un pixel art à couper le souffle, des cinématiques adorables et une bande-son chiptune envoûtante qui saura enflammer votre esprit combatif !

★ Dévoilez les secrets de l'Évopédie :

Tirez parti du pouvoir de la connaissance grâce à l'Évopédie, une encyclopédie complète de tous les evolings que vous rencontrez ! Retrouvez-y chacune de vos découvertes, des éblouissantes versions brillantes et super brillantes aux très convoités evolings arc-en-ciel ! Plongez dans leurs fascinantes descriptions afin de découvrir leurs caractéristiques et capacités cachées, et devenez un·e véritable expert·e de ces créatures passionnantes ! Parviendrez-vous à attraper tous ces adorables petits monstres ?

★ Remportez la gloire éternelle dans le Panthéon :

Seul·e·s les joueurs et joueuses les plus doué·e·s qui auront réussi à venir à bout des trois actes décrocheront une place au prestigieux Panthéon. Immortalisez les exploits de votre équipe triomphante aux yeux de toutes et tous en célébrant l'honneur ultime accordé aux evolings ! Partagez vos stratégies avec vos ami·e·s afin de donner naissance à des discussions animées et peut-être susciter un peu d'envie de la part de celles et ceux qui n'ont pas encore goûté à la gloire de la victoire !