Evoland - Une édition Anniversaire pour fêter les 10 ans de la série

Licence par Shiro Games, Evoland est un petit ovni vidéoludique qui proposait aux joueurs de retracer l'évolution du jeu vidéo dans le temps à coup de voyage temporel et de mélange de genres. Alors que Evoland Legendary Edition nous propose de jouer aux deux jeux de la licence sur l'eShop de la Nintendo Switch, Shiro Games et SelectaPlay nous ont préparé une petite surprise pour célébrer les 10 ans d'Evoland. Une version physique dénommée Evoland 10th Anniversary Edition permettra aux joueurs de mettre la main sur les deux opus en version physique dans une édition spéciale. Attendu cette année en Europe, nous n'avons pas encore de confirmation sur les boutiques qui proposeront le jeu.

SelectaPlay lancera l'édition 10e anniversaire sous la forme d'un coffret spécial destiné à commémorer les 10 ans du lancement original. Spécifiquement créée pour la PlayStation 4 et la Nintendo Switch, l'édition 10e anniversaire d'Evoland contiendra les jeux complets Evoland et Evoland II, un ensemble de quatre pièces commémoratives de luxe représentant les deux protagonistes masculin et féminin, une feuille d'autocollants du logo du jeu et une carte postale contenant un code pour télécharger la bande-son numérique des jeux, le tout dans une magnifique boîte en forme de coffre décorée de paysages et d'images tirées du jeu.