Evoland - L'édition Anniversaire des 10 ans confirmée et distribuée en France par Just For Games

Licence imaginée par Shiro Games, Evoland est un petit ovni vidéoludique qui proposait aux joueurs de retracer l'évolution du jeu vidéo dans le temps à coup de voyage temporel et de mélange de genres. Alors que Evoland Legendary Edition nous propose de jouer aux deux jeux de la licence sur l'eShop de la Nintendo Switch, Shiro Games et SelectaPlay nous ont préparé une petite surprise pour célébrer les 10 ans d'Evoland. Une version physique dénommée Evoland 10th Anniversary Edition permettra aux joueurs de mettre la main sur les deux opus en version physique dans une édition spéciale.

Annoncé pour la fin de l'année en Europe, nous n'avions pas encore d'informations concrètes concernant sa distribution. Just For Games vient finalement d'annoncer qu'ils se chargeraient de la distribution en France, ce qui garantira donc une accessibilité beaucoup plus simplifiée du jeu dans nos contrées. Les précommandes sont d'ailleurs d'ores et déjà ouvertes sur certains site, pour une sortie estimée à la fin de l'année 2023.