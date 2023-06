Evil Wizard - Incarnez un ancien boss de donjon qui en a gros sur Nintendo Switch

Après une sortie sur Steam il y a un mois à peine, Evil Wizard de Rubber Duck Games vient de confirmer sa volonté de venir causer des ravages sur Nintendo Switch d'ici la fin de l'année 2023 . En attendant de pouvoir mettre la main sur cet Action-RPG, nous vous laissons visionner le trailer de présentation ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

Evil Wizard est un RPG d'action plein d'humour de style Metroidvania dans des environnements pixel-art amoureusement modélisés. Vous y incarnez un méchant sorcier rancunier ayant survécu de justesse à une grosse rossée, et vous allez devoir affronter une armée de soi-disant héros pour récupérer ce qui vous revient de droit. Redécouvrez vos pouvoirs, infiltrez-vous dans les murs de votre propre château, lancez des sorts dévastateurs et purgez votre demeure ancestrale de ces misérables créatures chétives qui se prennent pour des héros. Préparez-vous à vous salir les mains ! Il est temps d'incarner le mal, pour une fois !

La vengeance est votre raison d'être

Affrontez des hordes d'ennemis, évitez des pièges mortels et résolvez des énigmes difficiles en récupérant les salles de votre château des mains des héros qui y vivent désormais !

Design à la Metroidvania

Explorez des niveaux complexes dans des environnements soigneusement conçus. Utilisez vos compétences et des objets pour interagir avec le monde du jeu et débloquer de nouveaux passages.

Des combats nerveux à base de sortilèges

Portez des coups dévastateurs en mêlée, déverrouillez des sorts qui feront trembler la terre et foncez à travers la carte pour trouver et écraser vos ennemis. Vous aurez un contrôle total lors de chaque bataille !

Maîtrisez la force des éléments

Contrôlez le pouvoir du feu, de la glace, du vide, de la foudre et de la terre. Mélangez les éléments pour déclencher des attaques dévastatrices et exploiter les faiblesses de vos ennemis !

Des ennemis inédits et des boss à affronter

Optimisez votre antihéros pour vaincre des ennemis de plus en plus puissants. Faites vos choix parmi des dizaines d'améliorations et préparez-vous à affronter de nombreux boss ayant des compétences et des styles de combat uniques !