Evil Tonight - Un exorcisme déraille et vous attend dès à présent sur Nintendo Switch

Réalisé par DYA Games, l'équipe de développeurs indépendants ayant notamment développé le jeu Viviette, Evil Tonight est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Au programme, une exorciste va devoir faire face à des forces qui la dépassent et tenter de survivre par tous les moyens. Encore une fois, l'immersion sera totale grâce au travail effectué sur toute la partie sonore du titre.

Le Mal ne l'effraie pas. C'est son travail. Exorciste moderne, Silvia a vaincu d'innombrables horreurs en matérialisant le mal des lieux hantés. Mais ce soir, les choses ne se passent pas comme prévu... Luttez, survivez, explorez, résolvez des énigmes et découvrez le mystère d'Evil Tonight !

Pas de carte. Personne pour vous tenir la main. Semblable aux vieux classiques des jeux de survival horror, Evil Tonight propose de faire l'exploration dans le sens le plus pur du terme. Trouvez des objets, découvrez des chemins cachés, résolvez des énigmes, gérez des munitions peu abondantes et luttez pour votre survie contre le mal qui rôde dans une école des arts du spectacle abandonnée où aucune pièce ne se ressemble... Avec tout un éventail de créatures maléfiques et de batailles mémorables contre des boss, préparez-vous à être mis au défi !

Doté de superbes éléments audiovisuels, Evil Tonight jouit de graphismes pixel art détaillés de la plus haute qualité, avec des palettes de couleurs personnalisées, des effets d'éclairage faits main, ainsi qu'une musique orchestrale originale et obsédante... Il s'agit d'une expérience inoubliable, immersive et à nulle autre pareille !