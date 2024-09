Evil Nun : The Broken Mask dévoile sa version physique

Sorti initialement fin janvier 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Evil Nun : The Broken Mask, Microids Distribution France et Meridiem viennent d'annoncer la sortie prochaine du jeu d'horreur en version physique. L'édition physique de Evil Nun : The Broken Mask sera disponible l e 19 novembre 2024 et sera distribuée par Microids Distribution France. Cette sortie marque une nouvelle étape dans l'engagement de Keplerians pour offrir des expériences d'horreur uniques et mémorables à sa communauté de fans grandissante.

Bienvenue au lycée Eagle ! Vous avez été choisi pour participer à une colonie de vacances religieuse qui semblait être l'endroit idéal pour se faire des amis et passer l'été. Mais à votre arrivée, vous vous rendez compte qu'on vous a menti, et vous vous retrouvez enfermé dans une école délabrée surveillée par une nonne maléfique. Caractéristiques : † L'heure du marteau – Évitez Sœur Madeline et son énorme marteau. † Courant d'air – Ne soyez pas surpris si Sœur Madeline vous suit dans des endroits difficiles d'accès. † Labyrinthe de possibilités – Explorez l'ancienne école et déverrouillez de nombreux nouveaux chemins. † Pensées et prières – Réfléchissez et résolvez les énigmes pour progresser. † Lutte ou fuite – Jouez de manière furtive ou posez des pièges dans le bâtiment pour y attirer la nonne. Vous avez été choisi pour participer à une colonie de vacances religieuse qui semble être l'endroit idéal pour se faire des amis et passer l'été. Mais dès votre arrivée, vous vous rendez compte qu'on vous a menti. Vous vous retrouvez enfermé dans une école délabrée surveillée par Sœur Madeline, une nonne maléfique qui punit les enfants avec son gigantesque marteau. Vous devez vous échapper de l'école à tout prix, mais vous découvrirez en chemin que vous n'êtes pas le seul enfant pris au piège. Ne soyez pas surpris si Sœur Madeline vous suit dans des endroits difficiles d'accès. Votre objectif principal est de retrouver tous les morceaux du masque pour les assembler. Mais attention, pour accomplir votre mission, vous devrez résoudre d'innombrables énigmes et percer les nombreux mystères qui entourent cette horrible école. Quelle est la véritable histoire de la nonne maléfique ?

Source : Nintendo