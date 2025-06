EVERYBODY'S GOLF HOT SHOTS sortira le 5 septembre sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de golf, la licence EVERYBODY'S GOLF est de retour sur Nintendo Switch et supports concurrents avec EVERYBODY'S GOLF HOT SHOTS. Publié par Bandai Namco et développé par HYDE, le titre sera disponible le 5 septembre prochain . En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS est le tout nouvel épisode de la série Everybody’s Golf. Le jeu offre des graphismes améliorés, le plus large choix de personnages de l’histoire de la série, de nouveaux modes de jeu et des options de personnalisation inédites. Annoncé pour le 5 septembre 2025, le titre est déjà disponible en précommande numérique pour PlayStation®5 (les précommandes pour Nintendo Switch™ et PC sur Steam® ouvriront à une date ultérieure). Toute précommande s’accompagnera d’un accès anticipé au personnage jouable Pac-Man.

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS reprend la célèbre mécanique de tir à trois boutons qui a fait le succès de la série : viser, appuyer sur les trois boutons au bon moment pour swinguer vers le succès. Cette mécanique est très simple à comprendre pour les néophytes, mais seuls les meilleurs parviendront à la maîtriser parfaitement. Le jeu proposera un mode solo, un mode multijoueur coopératif en local et un mode multijoueur en ligne, mais aussi un mode Défi et plus encore pour vivre des compétitions palpitantes sur des parcours inspirés de 10 pays et régions du monde. Les joueurs devront surmonter les obstacles, dompter les conditions météo dynamiques et s’adapter à à l’heure de la journée pour vaincre leurs adversaires !