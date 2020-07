Evergate se dévoile avec de nouvelles informations et illustrations

Attendu dans le courant de l'année 2020 sur Nintendo Switch, PQube et le développeur Stone Lantern Games nous font le plaisir de nous partager du contenu supplémentaire pour le jeu Evergate. Mêlant jeu de plateforme et puzzle en 2D, nous vous laissons découvrir ci-dessous les derniers communiqués officiels, ainsi que des illustrations et une vidéo mettant en avant une des premières musiques du jeu.

Gameplay et Puzzles



Ralentissez le temps, visez et libérez le pouvoir mystérieux caché dans chaque cristal que vous rencontrez grâce aux mécaniques uniques de Soulflame. Vous pouvez toucher plusieurs cristaux à la fois pour expérimenter la façon dont leurs énergies se combinent et surmonter chaque défi selon votre propre style de jeu.



Relevez le défi et collectez les essences en relevant des défis à tous les niveaux. Utilisez-les pour débloquer des artefacts anciens et augmenter les capacités de Ki.

Histoire et Univers



Plongez dans l'histoire touchante de deux esprits apparentés, guidant l'âme enfantine Ki dans un voyage à travers un au-delà magnifique et obsédant. Révéler les souvenirs d'une vie laissée derrière soi, en se déplaçant à travers le temps et l'espace pour découvrir la mystérieuse connexion de Ki avec une autre âme.

Art et musique



De superbes décors environnementaux sont associés à des illustrations magnifiquement dessinées à la main, donnant vie aux environnements de Ki elle-même et d'Evergate grâce à un style artistique de rêve. Une bande sonore originale élégamment orchestrée offre une toile de fond enchanteresse au voyage de Ki, enregistrée par un orchestre en direct et adaptée à chaque environnement.

La berceuse de Ki



Lorsque la fille du compositeur d'Evergate, Mike Miller, est née, il lui a écrit une berceuse et lui a même fabriqué une boîte à musique.

Aujourd'hui, deux ans plus tard, la berceuse a évolué pour devenir l'une des pièces musicales centrales d'Evergate. Inspirée à parts égales par le personnage principal d'Evergate, Ki, et par la fille de Mike, elle sera l'un des premiers morceaux de musique que vous entendrez dans le jeu.