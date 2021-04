Evergate - L'aventure onirique sortira en version physique début juin sur Nintendo Switch

Après une sortie en dématérialisé en août 2020 sur Nintendo Switch, Evergate s'apprête à franchir un nouveau cap. Suite à un partenariat entre PQube, Stone Lantern Games et Just For Games, le jeu de plateformes 2D onirique va avoir le droit à sa sortie en version physique le 4 juin 2021 . Une occasion idéale pour les ceux n'aimant pas le dématérialisé de découvrir ce titre.

À propos d'Evergate : Maniez votre Flamme Spirituelle, libérez des pouvoirs extraordinaires et plongez dans l'histoire touchante de 2 esprits liés de près. Guidez la jeune âme Ki dans un voyage à travers une vie après la mort magnifique et obsédante dans ce puzzle plateformer 2D unique. Caractéristiques : Le mécanisme de Flamme Spirituelle : Ralentissez le temps, visez et libérez le pouvoir mystérieux caché dans chaque cristal que vous rencontrez avec le mécanisme unique de Flamme Spirituelle. Frappez plusieurs cristaux à la fois et expérimentez la combinaison de leurs énergies. Révélez les souvenirs d'une vie laissée pour compte : Déplacez-vous à travers le temps et l'espace pour découvrir la mystérieuse connexion de Ki avec une autre âme. Collectez l'essence, débloquez des artefacts : Relevez le défi et collectez les essences en complétant des défis à tous les niveaux. Utilisez-les pour débloquer des artefacts anciens et améliorer les capacités de Ki. Un style artistique onirique : De superbes arrière-plans environnementaux associés à des illustrations magnifiquement dessinées à la main donnent vie à Ki et aux environnements d'Evergate. Une bande-son enchanteresse : Profitez d'une bande-son originale élégamment orchestrée, enregistrée par un orchestre en direct et conçue sur mesure pour chaque environnement.