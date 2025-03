Everdream Village se dévoile avec un premier teaser sur Nintendo Switch

Alors qu'on vient d'avoir le droit à un Sugardew Valley qui nous rappelle à quel point les contrôles des jeux publiés sur eShop bat de l'aile depuis plusieurs années, est-ce que nous aurons le droit cette année à un bon simulateur de vie à la ferme ? Après Everdream Valley, Mooneaters, Untold Tales et VARSAV Game Studios vont en tout cas tenter le coup en nous proposant leur prochain titre : Everdream Village. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2025 , nous vous laissons découvrir le teaser du jeu ci-dessous.

Everdream Village est la prochaine évolution de Everdream Valley, permettant aux Mooneaters de reprendre les meilleurs éléments du jeu original et de les développer avec de nouveaux mécanismes, un monde plus vaste et des systèmes plus profonds qui vous aident à vous connecter avec votre maison confortable, ses résidents et, plus important encore, les animaux mignons et câlins dont vous vous occupez.

CARACTÉRISTIQUES DU JEU

Naviguez et explorez des îles magiques

Naviguez et explorez une collection d'îles enchantées, chacune avec ses propres écosystèmes, trésors et ressources pour vous aider à développer votre village.

Construisez un village vivant, qui respire

Votre village est une communauté prospère qui réagit à vos choix. Liez-vous d'amitié avec les PNJ, gérez leurs humeurs et trouvez peut-être même l'amour. Le village que vous construisez et entretenez influe sur les sentiments et les comportements de chacun en fonction de divers facteurs.

Plongez dans le paradis des animaux

Interagissez avec une grande variété d'animaux sauvages et domestiques qui apportent chacun quelque chose de différent à l'écosystème. Faites l'élevage et le croisement d'animaux pour créer des variations uniques de traits hérités. Et lorsque la magie des îles opère, transformez-vous en différents animaux pour voir le monde à travers leurs yeux et peut-être même causer un peu de malice en chemin.

Faites prospérer votre ferme

Transformez votre petit village en une ferme prospère ! Cultivez, soignez les animaux et créez des liens avec les autres villageois. Chacun d'entre eux a ses propres habitudes, sa propre personnalité et ses propres besoins. Plus ils vous apprécient, plus ils vous aideront à récolter, à couper du bois et même à nourrir vos animaux.

Terraformez la terre

Façonnez le monde pour qu'il corresponde à votre vision ! Élevez des collines, creusez des rivières ou creusez profondément sous terre pour découvrir des secrets cachés, des trésors perdus et des ressources rares.

Un bac à sable d'aventures

Au-delà de l'agriculture et de la construction, le village Everdream regorge d'activités ! Cuisinez de délicieux repas, pêchez dans des eaux pittoresques, collectionnez des créatures rares ou aidez les villageois à accomplir des quêtes uniques. Chaque jour offre quelque chose pour que vous vous sentiez comme dans une aventure sans fin.