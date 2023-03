Everdream Valley - Emportez votre Nintendo Switch direction la campagne

Développé par Mooneaters, Everdream Valley se présente comme un nouveau jeu de simulation agricole relaxant, à venir dans le courant du printemps sur Nintendo Switch et supports concurrents. Pour en apprendre davantage sur le contenu du jeu, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous accompagné de son descriptif complet.

Comme un jeune enfant passant l'été à la ferme de ses grands-parents, Everdream Valley a pour but de retrouver les jours d'aventure et d'imagination sans fin de l'enfance. Une époque où des choses comme le travail, les responsabilités ou les relations étaient la dernière chose à laquelle vous pensiez. Explorez le monde ouvert avec de nombreuses activités tout en essayant de comprendre ce qui vous donne ces rêves magiques la nuit.

Everdream Valley sera disponible sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch au printemps 2023. Une démo steam est actuellement disponible gratuitement.

Caractéristiques du jeu :

Redonnez vie et charme à la ferme

Cette petite ferme a besoin de beaucoup d'attention. Une variété tentaculaire de fruits et légumes à cultiver et une vaste collection d'animaux à élever. Protégez vos cultures, gardez vos animaux heureux et rassemblez les ressources nécessaires pour réparer et développer votre ferme.

Créez un paradis pour les animaux

Dans la vallée d'Everdream, très peu de personnes viennent troubler la paix, si bien que les animaux y prospèrent. Cochons, vaches, poulets, canards, chèvres, alpagas... la liste est longue. Chaque créature (sauvage ou domestique) a une influence unique sur votre ferme. Everdream Valley a pour vocation de prendre soin des animaux, alors rassurez-vous, vous ne transformerez jamais votre vache préférée Bessie en une galette de viande.

Le meilleur des acolytes en peluche

Votre fidèle compagnon canin sera toujours à vos côtés. Choisissez parmi 13 races différentes et entraînez votre meilleur ami pour l'aider à garder le troupeau, à pister, à trouver des trésors et bien plus encore. Il y a aussi un chat. Gagnez sa confiance et peut-être fera-t-il quelque chose pour vous en retour. Peut-être

La magie se manifeste la nuit

La nuit, la magie de la vallée se manifeste et vos rêves vous permettent de devenir l'un des nombreux animaux de la ferme grâce à des mini-jeux uniques. Chacun a sa propre récompense ou son propre impact sur votre ferme le lendemain.

Un bac à sable d'aventures détendues

Vos journées d'été dans la vallée ne se limitent pas à vous occuper de la ferme. Il y a tant d'autres choses à faire ! Passez les nuits en camping, construisez une cabane dans un arbre, attrapez et ramassez des insectes, allez à la pêche, achetez de nouveaux vêtements, cuisinez, prenez des photos, construisez des meubles, partez à la chasse au trésor. Chaque aventure vous donne quelque chose en retour pour vous aider à développer votre ferme encore plus.