Everafter Falls est disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes en recherche d'une petite aventure cosy mettant en avant des animaux anthropomorphes, Everafter Falls risque fort de vous intéresser. Disponible dès à présent sur l'eShop au prix de 15,11€, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

Vous goûtiez une existence sereine et paisible ici-même à Everafter Falls. Vous ne vous souvenez pas?

À votre réveil, vous réalisez que votre vie d’avant n’était rien d’autre qu’une simulation. Vous n’avez aucun souvenir de cet endroit, de vos pittoresques voisins animaux, du vent revigorant et des fleurs parfumées, de votre petite ferme tranquille juste à l’écart du village, rien de rien. Mais après quelque temps passé auprès de vos amis oubliés et de votre serviable animal de compagnie, ne trouvez-vous pas qu’Everafter Falls est l’endroit parfait? N’est-ce pas le lieu dont vous avez toujours rêvé?

Bien sûr, vous devrez cultiver, pêcher et vous battre pour retrouver votre statut dans ce minuscule village chaleureux, mais vous savez bien manier l’épée, pas vrai? Vous savez comment irriguer vos champs et progresser dans les donjons. Vous savez comment augmenter vos caractéristiques et battre des ennemis de plus en plus coriaces, non? Croquez à belles dents dans vos cartes et vous aurez tout ce qu’il vous faut!

Évidemment, s’il vous faut un peu d’aide, pas d’inquiétude. Les drones automatisés peuvent agrandir votre inventaire, s’occuper de la récolte, même se battre à vos côtés. Et votre animal de compagnie s’est terriblement ennuyé de vous pendant votre absence. Il vous aidera à vous occuper de la ferme et apprendra toutes sortes de tours, comme labourer la terre, arroser les cultures et même vous téléporter à l’autre bout de la carte. Quoi? Vous n’avez jamais entendu parler d’un chat de téléportation?

Vous êtes à Everafter Falls! Tout est paisible ici. Il n’y a rien à craindre... pas vrai?