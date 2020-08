Les créateurs de Anodyne dévoilent Even the Ocean sur Nintendo Switch

Mix entre un jeu de plateformes auquel se mêlent des notions de RPG et de Visual Novel, Even The Ocean vient d'être annoncé sur Nintendo Switch par Ratalaika Games et Analgesic Productions (Anodyne). Attendu pour le 21 août 2020 au prix de 14,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer ainsi qu'un bref descriptif.

Even The Ocean est un jeu d'action de plateforme qui intègre des éléments narratifs de visual novel, ainsi que des mécanismes d'exploration de jeu de rôle. Découvrez un monde fantastique magnifique, tout en rencontrant un océan de personnages uniques s'aventurant à travers des niveaux 2d et des cartes top-down. Les identités d'Aliph, les questions environnementales et le destin du monde sont tous suspendus dans l'équilibre des énergies de la Lumière et de l'Obscurité. Caractéristiques : Utiliser les énergies de la Lumière et de l'Obscurité pour surmonter les divers obstacles et stabiliser la ville.

Rencontrer de nouveaux amis, des alliés et des voyageurs énigmatiques.

Explorez la belle et étrange géographie dans les divers environnements qui entourent la ville de Whiteforge.

Personnalisation des difficultés et des styles de jeu : choisissez entre les options Complète, Histoire seule ou Jeu seul pour une expérience unique à chaque fois.