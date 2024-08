Europa - Le jeu d'aventure inspiré de l'univers Ghibli sortira début octobre sur Nintendo Switch

Initialement dévoilé en 2022 par le développeur Novadust Entertainment, Europa se présente comme une aventure favorisant l'exploration et la méditation, le tout avec un habillage graphique rappelant l'univers des studios Ghibli. A l'occasion de l'Indie World de ce 27 août, le développeur a dévoilé un nouveau trailer avec une date de sortie désormais calée au 11 octobre 2024 sur Nintendo Switch et PC. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Sur la lune Europa, un paradis luxuriant terraformé dans l'ombre de Jupiter, un androïde nommé Zee part à la recherche de réponses. Courez, glissez et volez à travers le paysage, résolvez des mystères dans les ruines d'une utopie déchue et découvrez l'histoire du dernier humain vivant.



Europa est un jeu paisible d'aventure, d'exploration et de méditation. Au fur et à mesure de votre voyage, vous améliorerez les capacités de votre jetpack Zephyr, ce qui vous permettra de vous propulser dans les airs jusqu'à ce que vous puissiez voler librement dans le ciel.



Caractéristiques