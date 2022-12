Europa - Un nouveau jeu d'aventure inspiré de l'univers Ghibli annoncé sur consoles

Nouveau projet signé par le Helder Pinto et édité par Future Friends Games, le jeu vidéo Europa se dévoile à nous ce jour. D'ores et déjà annoncé pour courant 2023 sur PC et sur consoles (version Nintendo Switch à confirmer), le titre flatte déjà rétine des joueurs avec sa patte graphique rappelant celle du studio d'animation japonais Ghibli. Helder Pinto qui a été directeur artistique sur des titres comme Overwatch et Diablo 3 s'est entouré d'une poignées de camarades pour développer ce titre. Reste à voir si il sera aussi magique que son style artistique.



À propos du jeu

Sur la lune Europa, un paradis terraformé luxuriant situé dans l'ombre de Jupiter, un androïde nommé Zee part à la recherche de réponses. Courez, glissez et volez à travers le paysage, résolvez des mystères dans les ruines d'une utopie déchue, et découvrez l'histoire du créateur de Zee - le dernier humain vivant.



Europa est un jeu paisible d'aventure, d'exploration et de méditation. Au fur et à mesure de votre voyage, vous améliorerez les capacités de votre jetpack Zephyr, vous propulsant plus loin dans les airs jusqu'à ce que vous puissiez voler librement dans le ciel.



Caractéristiques Un monde époustouflant de lacs, de prairies et de montagnes à explorer, parsemé des vestiges d'une civilisation déchue.

Des mouvements fluides qui vous permettent de planer sereinement d'un boost à l'autre, en gagnant en puissance et en vitesse au fil du temps.

Découvrez des secrets, résolvez des énigmes et évitez les dangers cachés dans les ruines.

Une histoire intime sur la croissance et la relation de l'humanité avec la nature.