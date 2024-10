Europa - Action Style Ghibli disponible Nintendo Switch

Présenté comme un jeu d'action-aventure contemplatif inspiré de l'univers de Ghibli, Europa est enfin disponible sur Nintendo Switch et PC. Pour l'occasion, e développeur indépendant Helder Pinto / Novadust Entertainment accompagné de Future Friends Games nous proposent de découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. Pour ceux souhaitant se faire leur propre avis sur le jeu, une démo est accessible sur l'eShop de la console.

Courez, glissez et volez à travers le paysage, résolvez des mystères dans les ruines d'une utopie déchue, et découvrez l'histoire du dernier humain vivant.

Europa est un jeu apaisant d'aventure, d'exploration et de méditation. Au fur et à mesure de vos déplacements, vous améliorerez les capacités de votre jetpack Zephyr, vous propulsant plus loin dans l'air jusqu'à ce que vous puissiez voler librement dans le ciel.