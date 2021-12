Eufloria HD vient nous relaxer sur Nintendo Switch

Eufloria est une expérience relaxante atypique qui avait su conquérir les joueurs dès 2009 avec une sortie sur PC. Mélangeant relaxation et jeu de stratégie à l'ambiance très zen et naturelle, Eufloria est revenu en 2014 dans une version HD et c'est celle-ci, Eufloria HD, qui s'apprête à débarquer dès le 31 décembre prochain sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 9,99 euros. Publié par QubicGames mais toujours développé par Omni Systems, le titre devra ravir les amateurs de stratégie et les joueurs désirant une expérience pas prise de tête et qui saura les relaxer quelques minutes. L'ambiance sonore du titre, composée par "Milieu" contribue largement au caractère relaxant de celui-ci.

Découvrez « Eufloria HD », la nouvelle édition d'Eufloria, un jeu de stratégie ambiant incroyablement addictif auquel tout le monde peut jouer ! Explorez un univers magnifiquement réalisé, rendu dans un style unique et convaincant. Participez à l'exploration spatiale, à la conquête, à la croissance des plantes et à l'évolution biomécanique. Conquérez des astéroïdes dans l'espace lointain et utilisez leurs ressources pour faire pousser et nourrir des plantes ainsi que des créatures semi-organiques afin de vous développer selon vos désirs. Planifiez votre stratégie contre des adversaires de l'IA qui se disputent tous les mêmes ressources et offrent une opposition féroce. Eufloria est facile à prendre en main et agréable à maîtriser. C'est un jeu pour tout le monde. Essayez-le maintenant! Un "mode histoire" de 25 niveaux avec de nombreuses heures de jeu.

« Mode Détendu », pour une expérience plus ambiante dont tout le monde peut profiter.

« Niveaux d'escarmouche » qui peuvent être joués encore et encore.

« Mode matière sombre » pour une façon élégante et plus stimulante de jouer.

Bande originale d'ambiance par « Milieu ».

De nombreux niveaux générés procéduralement qui sont différents à chaque fois !