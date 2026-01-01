Etrange Overlord s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Nouvelle IP signée SuperNiche LLC, BROCCOLI Co, Gemdrops, Inc. et édité par NIS America, Etrange Overlord prépare lentement mais surement sa sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 26 mars 2026. En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous. Pour rappel, Etrange Overlord est un Action/RPG et proposera des sous-titres en français.

Une armée de subordonnés : incarnez Étrange von Rosenburg, rassemblez une galerie de personnages hauts en couleur venus des quatre coins de l'enfer et mettez-les à votre service ! Chaque personnage attachant a été conçu par le légendaire illustrateur Shinichiro Otsuka.

Poursuivez la voie tournante : tirez, esquivez et frappe à travers le champ de bataille dans un jeu de rôle d'action rapide, doté d'un mécanisme unique qui fait tourner des objets, des bonus et même vos personnages autour du niveau ! Profitez ensuite d'un gameplay frénétique avec jusqu'à quatre amis en mode multijoueur !

Vivez votre meilleure vie après la mort : ce n'est pas parce que vous êtes en enfer que vous ne pouvez pas vous amuser ! Suivez Étrange alors qu'elle tente de vivre sa meilleure vie quelles que soient les circonstances dans une histoire pleine de rebondissements, de rires, d'émotion et de numéros musicaux !