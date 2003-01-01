Etrange Overlord confirme sa date de sortie sur Nintendo Switch

Annoncé il y a quelques semaines à peine, le prochain jeu de NIS mélangeant action-aventure univers musical Etrange Overlord vient de dévoiler sa date de sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents. Le titre sera officiellement disponible à partir du 26 mars 2026 et bénéficiera pour rappel d'une traduction française. Nous vous laissons visionner le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Accusée à tort d'avoir assassiné le roi, Étrange von Rosenburg est rapidement exécutée... pour se retrouver en enfer ! Que peut bien faire la fille du duc, grande amatrice de sucreries ? Eh bien, prendre le contrôle des lieux, bien sûr ! Découvrez une histoire pleine d'humour et d'émotion dans ce RPG d'action frénétique signé Sohei Niikawa, créateur de Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure !

Profitez du mécanisme unique de voie tournante qui fait circuler des objets, des bonus et même des personnages sur la carte. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, vous pourrez relever des défis pleins d'action avec vos amis dans le mode multijoueur séparé pour 2 à 4 joueurs ! Comblez Étrange dans son insatiable besoin de sucreries afin de récolter des récompenses sous forme de bonus et d'améliorations temporaires. Les superbes designs des personnages, créés par le légendaire illustrateur Shinichiro Otsuka, vous raviront à coup sûr tandis qu'Étrange et ses nombreux alliés chevauchent, combattent et chantent tout au long de leur périple à travers l'enfer. C'est une odyssée musicale à ne pas manquer !