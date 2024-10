Eternights - L'amour a trouvé son chemin vers la Nintendo Switch

Qui a dit que sauver le monde et trouver l'amour était deux tâches incompatibles ? C'est précisément ce que vous devrez faire dans Eternights développé par Studio Sai, vous incarnerez un protagoniste aux pouvoirs grandissants qui devra vider les donjons de ses abominations tout en tentant de profiter de sa vie amoureuse avant l'apocalypse programmée. Disponible depuis le 17 octobre 2024 , le titre est également disponible en version physique sur Nintendo Switch.

Eternights est un mélange entre jeu d'action et dating sim, où histoire d'amour et combats trépidants se télescopent dans un univers apocalyptique. Cherchez des vivres, explorez des donjons... et faites des rencontres !

Sauvez le monde et trouvez l'amour au passage.

Affrontez les infectés

Un jour, quelqu'un, ou quelque chose, a transformé les humains en dangereux monstres obsédés par la violence et le pouvoir. Ils se dressent à présent entre vous, un remède et le monde de vos rêves. Plus important encore : vous vous battez non seulement pour votre survie, mais aussi pour ceux que vous aimez.

Trouvez l'amour

La fin du monde imminente, il n'y a pas mieux pour briser la glace ! Entre deux donjons, vous pouvez choisir de passer du temps à vous rapprocher de cinq personnages originaux et attachants. Découvrez leur histoire et devenez intimes pour débloquer des compétences et des sorts uniques à utiliser au combat.

Le temps joue contre vous

Ravitaillements, donjons, rendez-vous... ce ne sont pas les activités qui manquent, or chaque zone est limitée en temps ! Allez-vous tenter un rapprochement pour approfondir votre relation et débloquer de nouvelles compétences ? Fouiller le désert à la recherche de vivres ? Vous entraîner avec vos compagnons pour gagner en force ? Ou bien faire fi de tout cela et foncer retourner le donjon dès que possible ? À vous de voir, mais rappelez-vous : l'heure tourne.

Explorez les donjons

Ces zones dangereuses, appelées le « Rempart », regorgent de mystères et de périls. Alors que la date fatidique approche, vous devrez surmonter de multiples pièges, énigmes et autres mini-jeux de danse pour atteindre votre destination à temps. Par chance, vos alliés sont avec vous pour vous épauler en cas de coup dur.

Cinématiques animées

Plusieurs cinématiques animées en 2D intégrale changent selon vos choix de rendez-vous. Immergez-vous et nouez un lien réel avec les personnages que vous côtoyez.