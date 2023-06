Insolite : un homme tente un braquage avec le pistolet de Duck Hunt

C'est un fait divers insolite qui nous est rapporté par la presse américaine. Mardi 30 mai dernier , un jeune homme américain de 25 ans nommé David Joseph Dalesandro aurait braqué une entreprise en Caroline du Nord, affublé d'un masque, d'une perruque et d'un sweat à capuche, et armé du pistolet du jeu culte de la NES, Duck Hunt. Le pistolet en plastique du jeu étant, à la base, orange ou gris, le jeune homme avait pris soin de le repeindre en noir pour donner l'illusion d'une vraie arme. Son stratagème lui aurait tout de même permis de faire illusion et de soutirer près de 300$ à ses victimes avant d'être retrouvé dans la rue et arrêté. Son histoire, son visage et surtout, l'image de son cultissime pistolet ont depuis fait le tour du web, et le jeune homme se retrouve habillé en orange pour un petit moment sans possibilité de changer la couleur... Retrouvez l'image de l'arme ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Wfsb