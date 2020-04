L'eShop de la 3DS et celui de la Wii U vont-ils bientôt fermer ?

Les boutiques numériques de la Wii U et de la 3DS sont-elles en sursis ? Depuis quelques heures, l'information fait le tour des réseaux, inquiétant les joueurs et permettant à certains Youtubeurs de mettre leur plus belles têtes de suspens sur les miniatures de leurs vidéos. Cependant, difficile d'imaginer Nintendo fermer des boutiques qui doivent continuer à lui rapporter et qui d'une certaine façon raccrochent au Nintendoverse des publics qui ne sont pas encore passés sur Nintendo Switch.

Pourtant, Nintendo vient bien d'annoncer la fermeture de l'eShop de la 3DS et de la Wii U dans près de 42 pays et cela dès le 31 juillet . Cela concerne principalement des pays d'Amérique Latine et des Caraïbes comme la Bolivie, le Nicaragua ou encore la Colombie mais aussi des régions françaises comme la Martinique, la Guyane ou encore la Guadeloupe. Par contre, le Mexique et le Brésil ne sont pas concernés.

Si vous habitez dans un de ces territoires, nous vous invitons à vous renseigner (ici) sachant que vous avez trois mois pour récupérer vos jeux car à partir du 31 juillet, il ne sera plus possible de télécharger quoique ce soit même un jeu acheté précédemment.

Alors est-ce les prémices de ce qui attend les possesseurs de 3DS et de Wii U du monde entier ? Peut-être bien... Mais cela semble tout de même un peu prématuré. La Chaîne Boutique Wii n'a, par exemple, fermé définitivement ses portes que le 31 janvier 2019 (voir ici) Après,forcément tôt ou tard, Nintendo fermera définitivement les boutiques numériques de ses anciennes consoles... Mais logiquement, il y a de la marge encore. De plus, il faut préciser que les 3DS et Wii U des 42 pays concernés ne disposaient que d'un "eShop limité" qui ne proposait que des services de bases et un système de téléchargement par code. Ce n'est donc pas tout à fait la même chose.

En attendant d'autres informations, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Source : Nintendo