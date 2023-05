Eschatos - Le shoot'em up de Qute s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis janvier 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le shoot'em up Eschatos signé Qute s'offre une version physique grâce à un partenariat avec Strictly Limited Games. Les précommandes seront officiellement ouvertes à partir du 21 mai 2023 sur la boutique en ligne de Strictly Limited Games.

À propos d'Eschatos :

Eschatos est un jeu de tir vertical polygonal bien-aimé de Qute Corporation. Initialement sorti exclusivement sur la Xbox 360 au Japon, le jeu a depuis acquis un véritable culte.



Dans Eschatos, des extraterrestres se sont emparés de la lune et menacent maintenant de faire de même avec la terre. C'est à vous d'empêcher que cela n'arrive. Pour ce faire, votre vaisseau est équipé de trois fonctions différentes, chacune étant adaptée à des situations différentes.



Le tir avant envoie un puissant rayon en ligne droite, le tir large tire en biais et le bouclier absorbe les tirs et endommage les ennemis, mais il fonctionne avec un compteur d'énergie limité. Il est essentiel de les utiliser pour s'adapter à chaque situation.



Facile à apprendre, difficile à maîtriser, tel est le nom du jeu. Heureusement, il existe cinq options de difficulté pour vous aider à trouver votre voie et, si vous avez maîtrisé le MODE ORIGINAL, essayez le MODE AVANCÉ (sans améliorations) ou le MODE D'ATTAQUE DE TEMPS.



Non seulement la jouabilité est excellente, mais le style graphique épuré est très agréable visuellement et permet au jeu de passer d'une étape à l'autre sans interruption ni même temps de chargement dans cette version ! Ces transitions sont accompagnées d'angles de caméra dynamiques impressionnants, qui mettent en valeur les décors colorés des scènes et le design créatif et bizarre des ennemis. N'oublions pas la superbe bande-son de Yousuke Yasui, dont le travail de synthétiseur très énergique vous incitera à jouer ! C'est un véritable festin auditif.



Les fans de Shoot 'Em Up et les collectionneurs peuvent être encore plus enthousiastes car Eschatos est accompagné de ses deux prédécesseurs spirituels et des premières sorties de Qute, Judgement Silversword et Cardinal Sins. Tous deux sont sortis en 2004 sur la WonderSwan Color et comptent parmi les jeux les plus beaux et les plus agréables à jouer de la console portable, tous deux dotés d'une mécanique de score créative. Il est également amusant d'essayer de repérer les éléments qui serviront plus tard de base et seront développés par Eschatos, qu'il s'agisse d'éléments de gameplay ou de design d'ennemis. Un must pour tous les fans de WonderSwan.

Caractéristiques :