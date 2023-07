Eroblast: Waifu Dating Sim - QubicGames vous propose un nouveau jeu de drague sur Nintendo Switch

Chez les développeurs, il est habituel de mélanger le jeu de drague avec celui du puzzle-game pour accrocher les joueurs. Sorti initialement sur mobiles, Eroblast: Waifu Dating Sim aura le droit très prochainement à une version console éditée par QubicGames sur Nintendo Switch. Attendu pour le 14 juillet 2023 au prix de 14,99€ (sans compter les DLC), nous vous laissons découvrir les infos et images du jeu ci-dessous.

Trouvez votre bonheur dans Eroblast : Waifu Dating Sim. Nous avons des Anime Girls sexy dans ta région.

Tu pourras discuter avec des filles attirantes, connaître leurs histoires captivantes, recevoir des photos épicées et résoudre des énigmes de type Match-3 pour débloquer de nouvelles phrases de drague pour ta waifu !

Parcourez les profils sexy et commencez une histoire d'amour. Chaque fille que vous rencontrez dévoile un mélange d'histoires, d'images et de désirs, des femmes bishoujo à l'empotée de l'anime. Échange des messages intimes et des selfies, utilise des phrases de drague et pose des questions provocantes - chaque choix que tu fais influencera l'issue de tes relations.