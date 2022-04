Epics of Hammerwatch: Heroes' Edition - La licence Hammerwatch s'offre une compilation sur Nintendo Switch

La série de Hack & Slash Hammerwatch s'offre à partir d'aujourd'hui une place au sein de la ludothèque physique de Strictly Limited Games. A partir de ce dimanche 17 avril aux alentours de 18h10, il sera possible de précommander sur leur boutique en ligne Epics of Hammerwatch: Heroes' Edition, une compilation regroupant les jeux Hammerwatch et Heroes of Hammerwatch - Ultimate Edition sur une seule cartouche. La compilation sera proposée en deux versions :

Version Standard - Limitée à 3000 exemplaires sur Nintendo Switch

- Limitée à 3000 exemplaires sur Nintendo Switch Version Special Limited Edition - Limitée à 1000 exemplaires sur Nintendo Switch

Contenu de la version Special Limited Edition :

Boîte Special Limited Edition

Manuel de jeu en couleurs

Bande sonore originale

Poster A3 double face

7 autocollants découpés à l'emporte-pièce

Écusson du logo du jeu

4 cartes postales de fond d'écran

Magnet représentant un groupe de personnages

Source : Strictlylimitedgames