Epic Chef - Devenez le plus grand chef de Concordia sur Nintendo Switch

Nouveau projet porté par Team17 et Infinigon Games, Epic Chef vous propose de vivre une nouvelle aventure narrative sur Nintendo Switch et consoles concurrentes d'ici la fin de l'année. Fraîchement débarqué sur Concordia, vous aurez pour objectif de devenir le meilleur chef du royaume et de réaliser des milliers de recettes différentes entre deux activités annexes. En attendant d'en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Epic Chef suit les aventures de Zest, un nouveau venu à Ambrosia - la capitale des combats culinaires de Concordia - alors qu'il cherche à devenir le meilleur chef du royaume. Grâce à un système de recettes dynamique permettant de concocter plus de 100 000 plats uniques à partir d'ingrédients cultivés et élevés dans la villa hantée délabrée qu'il vient d'acquérir, Zest doit combiner une multitude de saveurs avec des prouesses croissantes en cuisine pour battre les maîtres cuisiniers de Concordia à leur propre jeu et remporter la couronne culinaire. Caractéristiques : Le temps d'une histoire : un récit merveilleusement bien ficelé se déroule pendant que les joueurs cherchent à devenir le meilleur chef d'Ambrosia.

