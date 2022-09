Entretien avec Sakharu : De ses documentaires sur Nintendo à son avenir sur Youtube

Nous avons eu la chance d'avoir un entretien avec Sakharu, un Youtubeur spécialisé dans la création de longs documentaires sur les jeux vidéos. Entre dossiers complets sur les consoles, biographies détaillées ou analyse de sagas, Sakharu est un Youtubeur aussi rigoureux qu'exhaustifs et nous avons voulu mettre ici en lumière son travail. Répondant à quelques-unes de nos questions dans un entretiens-discussions, Sakharu est revenu sur son parcours, la création de ses vidéos, son amour pour la saga Pokémon et son avenir sur Youtube.

00:00 Présentation de Sakharu 45:50 Une vidéo sur la saga Zelda ? 51:30 Trouver les sources 1:18:00 Les autres Youtubeurs et Recommandations 1:43:00 Son amour pour la saga Pokémon 2:03:30 Hommage à Florent Gorges 2:08:30 Proposer ses vidéos dans d'autres langues

Il a aussi sélectionner 4 de ses vidéos pour les mettre ici en avant :

J'ai choisi en premier celle sur la Nintendo 64 par ce que c'est une vidéo récente dont je suis extrêmement fier, je suis allé très loin dans les recherches, j'ai fait traduire des interviews japonaises, j'ai acheté des vieux magazines des années 90, j'ai parlé avec des revendeurs de la console etc. et aussi par ce que le début de la 3D est une époque complètement folle pour le jeu vidéo avec la chute de Sega, l'arrivée triomphale de Sony et les grosses révolutions apportées par Nintendo ce qui du coup permet d'avoir une vidéo très dense et très profonde et le but c'est que toutes les suivantes sur l'histoire des consoles soient aussi complète.

J'ai choisi ce documentaire sur la saga Mario Kart en 2ème par ce qu'elle représente toute la passion qui m'anime lorsque je parle des sagas Nintendo et qui me permet de faire des vidéos complètement folles de 3h ou je repasse sur le développement, le contexte de l’époque et l’analyse de chaque jeu de la série et donc d’en percevoir une évolution intéressante tout en ramenant un vent de nostalgie et en plus me permet d’y présenter des jeux un peu oubliés ou laissé de côté comme Mario Kart Super Circuit sur GBA. Comme on peut l’imaginer pour une vidéo montée de 3h, le travail derrière est pharamineux a tel point que j’ai eu des douleurs au bras et à l’épaule pendant quelques jours mais au final la vidéo est géniale et j’en suis extrêmement fier, comme la vidéo de 3h sur Pokémon aussi.

J'ai choisi cette vidéo en troisième par ce qu'elle représente ma façon de faire un peu à l'opposé de YouTube, j'ai préféré mettre en avant Sakurai & son travail complètement fou de ses débuts jusqu'à aujourd'hui plutôt que juste faire un documentaire sur la série Smash Bros ce qui m'aurait probablement rapporté plus de vues mais qui n'aurait pas fait une vidéo aussi intéressante et aussi complète puisque les jeux Smash sont très liés à leur créateur et à son évolution au cours des années.

J’ai choisi cette vidéo en 4ème par ce que j’ai pris un plaisir fou à la faire et que je trouve qu’elle démontre une certaine compréhension de chaque jeu de la saga Pokémon, des jeux difficiles à analyser et qui représentait un grand défi à vulgariser simplement pour faire comprendre à tout le monde toutes les problématiques qui entourent la conception des nouveaux jeux Pokémon notamment à cause de l’héritage très fort des premiers jeux et de la réaction des fans à chaque tournant de la saga.

Enfin, voici sa toute dernière vidéo sur la musique dans les Mario et l'utilisation de la musique interactive : "Mario et l'art de la musique interactive | Rétrospective des idées musicales dans les jeux Mario"

