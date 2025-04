Enter the Gungeon 2 en développement sur Nintendo Switch 2

C'est à l'occasion du Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2 que nous avons eu des nouvelles de Dodge Roll et de sa licence Enter the Gungeon. Après un premier opus original, c'est naturellement que sa suite vient d'être annoncée, sous le nom de... Enter the Gungeon 2. Pour envoyer vos cartouches il vous faudra faire preuve d'un peu de patience, le titre est annoncé avec un vague 2026 pour le moment.

Enter the Gungeon 2 est une suite de très grand calibre pour le légendaire dungeon crawler mâtiné de bullet hell qui fait tourner les têtes depuis près de dix ans. Une nouvelle direction artistique rutilante en 3D, des pétoires de folie inédites pour zigouiller des tas d’ennemis dangereux - et pas moins inédits - en plus de tout un tas de nouvelles idées de gameplay : le programme s’annonce (re)chargé !

Un tout nouveau Gungeon s’ouvre à vous et si certaines zones vous semblent familières, c’est pour permettre à Dodge Roll de mieux brouiller les pistes et mettre au défi les plus téméraires d’entre vous. Explorez, débloquez et maîtrisez un arsenal fantastique dans des couloirs générés de manière procédurale : des légions de Gundead vous y attendent de pied ferme !

Les combats contre ces ennemis diaboliquement mignons sont plus dynamiques que jamais. Auparavant confinés en deux dimensions, vos adversaires peuvent désormais se faire renverser, projeter dans les airs et jeter au fond des fosses pour votre plus grand plaisir.

Le casting de Gungeoneurs s’étoffe de nouvelles têtes à mesure que vous les libérez des profondeurs du Gungeon. Au fil de la progression s’accumulent les compétences passives toujours plus improbables, les objets explosifs, les bénédictions, malédictions et autres pétoires impressionnantes qui serviront, d’une manière ou d’une autre, à faire le ménage à tous les étages.

À vous de découvrir comment vous vous êtes une nouvelle fois retrouvé dans cette galère…