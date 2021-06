Endless Dungeons s'offre un premier trailer

Développé par Amplitude Studios, ENDLESS Dungeon est un rogue-lite mêlant stratégie et tower-defense attendu sur Nintendo Switch et de nombreux autres supports dans le courant de l'année 2022. En attendant cette sortie, les développeurs proposent au joueurs le premier épisode d'une série de vidéos à paraître dans les prochaines semaines.

Pour bien démarrer, retour sur l’histoire ! Tout comme son prédécesseur Dungeon of the ENDLESS™ (DotE pour les intimes), ENDLESS™ Dungeon est un jeu de stratégie aux composantes rogue-lite. Des éléments de tower-defense et de coopération en multijoueur sont également de la partie. Bien que DotE était un pari risqué, il a rapidement été plébiscité, et il paraissait indispensable à l’équipe d’en proposer un successeur spirituel.