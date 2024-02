ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist - La suite de ENDER LILIES se dévoile sur Nintendo Switch

Si vous avez adoré ENDER LILIES: Quietus of the Knights déjà paru sur l'eShop de la Nintendo Switch, vous serez ravis d'apprendre que Adglobe et Live Wire Inc. sont de retour pour nous proposer une suite directe, intitulée ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist. Attendu dans le courant de l'année 2024 , nous vous laissons découvrir le premier trailer du jeu, accompagné d'un descriptif officiel.

Explorez une carte interconnectée emplie de secrets et de mystères dans cette suite du jeu ENDER LILIES: Quietus of the Knights. De l'action, de l'aventure et un conte de destruction et de renouveau attendent Lila et ses compagnons. Triomphez de boss, obtenez de nouvelles compétences, convertissez vos ennemis en nouveaux alliés et renforcez les liens qui vous unissent à vos compagnons. Quels mystères vous attendent dans cette contrée mythique, dont on dit qu'elle est la source de toute magie ? ENDER MAGNOLIA : Bloom in the mist fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch.