Ender Lilies : Quietus of the Knights - Un Metroidvania Dark Fantasy annoncé sur Nintendo Switch

Nouvelle création signée Live Wire, Adglobe Tokyo et Adglobe Montreal Studio, Ender Lilies : Quietus of the Knights nous propose de découvrir un tout nouveau Metroidvania doté d'une ambiance dark fantasy qui ne laissera personne indifférent. Disponible sur Nintendo Switch durant le second trimestre 2021, nous vous laissons ci-dessous un petit descriptif accompagné d'un premier trailer de présentation.

Guidez la prêtresse Lily à travers des environnements dévastés par une pluie qui a ramené les morts à la vie: caves tortueuses, paysages immergés, forêts aux arbres ardents...

Chaque environnement a été dessiné dans le pur style Dark Fantasy japonais.

Exorcisez des boss difficiles de manière à les recruter comme compagnons. Composez votre escouade de gardes du corps immatériels en utilisant les âmes des morts et leurs spécificités (corps à corps avec coups de hache puissants, distance avec l’arc…)



En exorcisant ses ennemis, Lily aura des visions du passé. Des éléments disparates que vous aurez à assembler pour découvrir la vérité, résoudre le mystère de cette pluie impie et prendre les bonnes décisions quant à l’avenir du royaume. “L’histoire de Lily est triste mais conserve une part d’espoir. Elle aura à faire des choix difficiles dans cet univers cauchemardesque” détaille Hiroyuki Kobayashi, CEO de Binary Haze Interactive. “ENDER LILIES ne dévoile pas ses secrets facilement mais nous avons équilibré notre système de combat pour offrir un défi aux joueurs, de tous niveaux, en encourageant les progrès de ceux qui ont moins d'expérience dans les action RPG.”