Encodya - Venez à bout de la morosité dans un futur dystopique sur Nintendo Switch

Si vous avez envie de découvrir une nouvelle aventure de type point'n click dans un futur dystopique, peut-être qu'Encodya est fait pour vous. Mettant en avant une jeune orpheline âgée de neuf ans et son robot SAM-R3, Encodya invite les joueurs dans une grande quête visant à éliminer la morosité de ce monde. Actuellement proposé au prix de 23,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous. A noter qu'en dépit d'un grand choix de langues, le français n'est malheureusement pas inclus dans le jeu.

Neo Berlin, 2062. Tina, une orpheline de neuf ans, vit avec SAM-53, son gros robot gardien maladroit, dans un abri de fortune, sous une toiture de la sombre mégalopole contrôlée par les corporations. Tina est une enfant de la jungle urbaine qui a appris à vivre seule, à fouiller les poubelles de la ville et à vivre des restes des autres. Son drôle de robot est toujours avec elle, programmé pour la protéger en toutes circonstances.

Un jour, la petite fille découvre que son père lui a laissé une mission importante : finir son plan pour sauver le monde de la morosité ! Tina et SAM embarquent alors pour une aventure incroyable dans plusieurs réalités pleines de créatures robotiques étranges et d'êtres humains grotesques. Au travers d'énigmes et de dialogues passionnants, ils découvriront ce que signifie vraiment d'être en vie.