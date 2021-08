Enclave - Une version remasterisée du titre de 2002 annoncé sur Nintendo Switch

Après une sortie sur Wii, PC et Xbox en 2002, le jeu d'Action-RPG Enclave s'apprête à faire son retour sur consoles actuelles dans une nouvelle version remasterisée. Si la version de 2002 fût développée par Starbreeze Studios, c'est TopWare Interactive qui s'occupe de cette nouvelle version, promettant au passage des améliorations graphiques et sonores, ainsi que l'ajout de 20 nouvelles pistes musicales.

En attendant les premières vidéos de cette nouvelle versions, nous vous laissons ci-dessous un descriptif complet, accompagné d'un trailer de la version originale de 2002.

Dans Enclave, des centaines d'années se sont écoulées depuis que le grand sorcier Zale a sauvé le peuple de Calenheim de la défaite aux mains des armées maléfiques de Dreg'Atar en créant une énorme faille pour séparer définitivement les forces du bien et du mal. Aujourd'hui, la faille se referme et c'est à un héros improbable de se lever et de combattre. Cet aventurier en herbe réussira-t-il à combattre pour la lumière et à tuer le roi démon Vatar ? Ou un serviteur des ténèbres prendra-t-il Celenheim pour les forces du mal ?