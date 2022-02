Enclave HD - Le jeu Action-RPG de Starbreeze Studios revient cet été sur Nintendo Switch en version HD

Sorti initialement entre 2002 et 2003 sur Xbox première du nom et PC, Enclave est un Action-RPG développé par Starbreeze Studios se déroulant dans un monde médiéval fantastique. Si on ne pensait pas le revoir de sitôt, Ziggurat Interactive vient de le faire renaître de ses cendres pour proposer aux joueurs une expérience re-liftée dénommée Enclave HD. Attendu pour cette été, nous vous laissons découvrir le descriptif officiel du jeu, ainsi qu'un trailer du jeu original, en espérant voir bientôt à quoi ressemble cette version HD.

Dans Enclave HD, 1000 ans se sont écoulés depuis que le grand sorcier Zale a sauvé le peuple de Celenheim de la défaite aux mains des armées maléfiques de Dreg'Atar en créant une énorme brèche pour séparer définitivement les forces du bien et du mal. Aujourd'hui, la faille se referme et c'est à un héros improbable de se lever et de combattre. Cet aventurier en herbe réussira-t-il à combattre pour la Lumière et à tuer le roi démon Vatar ? Ou bien serviront-ils les ténèbres et prendront-ils Celenheim pour les forces du mal ?



Enclave HD est prévu pour une sortie à l'été 2022 sur PS4, Switch et Xbox One et comprendra :

Des combats immersifs et rapides à l'époque féodale.

Un récit de grande envergure, comprenant deux campagnes distinctes avec des fins alternatives.

Plus de 25 missions uniques, ainsi que du contenu bonus supplémentaire.

12 personnages divers à déverrouiller, chacun mélangeant des éléments de classes de personnages traditionnelles d'une manière unique.

Des boss redoutables, chacun nécessitant une tactique différente pour être vaincu.

Un tutoriel de jeu interactif qui vous plonge rapidement dans l'action.

Trois niveaux de difficulté différents pour offrir le bon niveau de défi à chaque joueur.

Une pléthore d'armes variées, d'objets à collectionner, de consommables et d'objets magiques.

Des surprises à chaque coin de rue avec des dizaines de déclencheurs d'événements scénarisés pour vous tenir en haleine.

Une bande-son captivante associée à des effets sonores atmosphériques.

Enclave est un jeu d'action et de rôle à la troisième personne avec des combats médiévaux intenses, une bande-son épique et deux campagnes distinctes qui amènent le joueur à se battre pour les forces de la Lumière ou des Ténèbres. Chaque faction offre six options de personnages distincts tels que des chevaliers, des sorciers et des druides du côté de la lumière, ou des serviteurs des ténèbres comme les berserkers, les assassins et les gobelins. Maniez épées, magie et arcs pour faire la guerre à vos ennemis et décider de l'avenir de Celenheim.