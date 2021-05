Nintendo Game & Watch Oil Panic Temana France - Découverte d'un nouveau modèle Français datant de 1982 ?

Si les plus jeunes se rappelleront peut-être des consoles portables Game Boy de Nintendo, les plus anciens ainsi que les collectionneurs se remémoreront quant à eux les consoles portables Game & Watch à cristaux liquides. Petites rareté à l'heure actuelle, il n'est pas rare de voir leur prix s'envoler sur les plateformes de vente en ligne. S'il est officiellement recensé 60 modèles de Game & Watch, répartis en 10 séries, une annonce sur ebay semble faire couler pas mal d'encre depuis quelques jours au sein de la communauté des collectionneurs.

Publiée par une vendeuse répondant au pseudo de mavestale, cette annonce présente une Game & Watch intégrant le jeu Oil Panic sorti en 1982. Rien de spécial jusque-là, mais d'après la vendeuse, il s'agit d'une édition spéciale frappée du nom de la société Temana France, remise à un proche qui travaillait comme commercial dans cette entreprise spécialisée dans les produits chimiques industriels. Cette édition serait, toujours d'après la vendeuse, un des divers cadeaux réservés aux meilleurs vendeurs de la société.

Les enchères sur l'objet atteignant 1030€ à l'heure où nous écrivons ces lignes, il semblerait que la communauté des collectionneurs se montre méfiante vis à vis de l'authenticité de cette édition. Le propriétaire ne disposant plus de la boîte, et la société Temana France ayant fermée le 27 Novembre 1987, il s'avère compliqué de confirmer la légitimité du produit. En guise de bonne foi, la vendeuse a mis à disposition une série de documents et de visuels via un lien dropbox, À noter que deux autres modèles de Game & Watch estampillés Temana France sont en possession de la même personne, mais elles ne sont pas à la vente pour le moment.

Game & Watch Nintendo Oil Panic, OP-51, 1982, publicitaire, vintage rare. État : "Très bon état" Cette Game and Watch fonctionne parfaitement, son et image. C'est une édition unique publicitaire d'une entreprise française, la société TEMANA FRANCE spécialisée dans les produits chimiques industriels. Vous pouvez voir des exemples de produits vendus par Temana sur le poster dans les photos jointes.

Mon père travaillait dans les années 80 pour l'entreprise, il était un des meilleurs vendeurs et gagnait des voyages, et il a aussi reçu trois exemplaires de Game and Watch édités spécialement au nom de l'entreprise Temana, un jeu pour chacun de ses enfants (l'exemplaire en photo est le mien, j'avais deux ans à l'époque, ce qui fait que je n'y ai jamais joué, d'où son super état).

Cette Game and Watch Temana n'était évidemment pas commercialisée, mais mon père qui a 75 ans aujourd'hui ne sait pas du tout me dire si tous ses collègues en avaient reçues également. J'ai donc aussi deux autres nintendo promo Temana en moins bon état car mon frère et ma soeur de 16 ans à l'époque ont joué avec (une "oil panic" et une "Donkey Kong"), toutefois j'attends de voir à combien peuvent monter les enchères pour les proposer ensuite (en attendant je les reserve à un collectionneur).



Seul petit bémol à noter sur cette pièce, une tâche sur l'écran du bas, en haut de l'écran, qui cache un peu le mot "gas" sur le jeu. Je ne fournis pas les piles, et je n'ai pas la boîte. Détails du modèle : OP-51

made in Japan 1982

numéro de série sur la petite languette argentée au dos : 32802717

Si au sein de l'équipe nous sommes loin d'être spécialisés dans l'authentification et l'expertise de consoles de jeu, n'hésitez pas à nous en dire davantage dans les commentaires si vous avez des informations permettant de confirmer ou non l'authenticité de cette console qui approcherait des 40 années d'existence.