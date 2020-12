Empire of Sin - La pègre est de sortie sur Nintendo Switch

Pour ce dernier mois de l'année 2020, que diriez-vous de vous plonger dans les année 20 à Chicago, en pleine période de prohibition ? Savoureux mélange de jeu de stratégie et de gestion, le tout se déroulant au cœur du monde de la pègre, Empire of Sin vous attend dès aujourd'hui sur Nintendo Switch en version dématérialisée, mais aussi en version physique.

C'est à vous d'arnaquer, de charmer et d'intimider pour atteindre le sommet et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour y rester. Le gameplay d’Empire of Sin s’articule autour de trois piliers :

Roleplay: choisissez l'un des quatorze chefs uniques inspirés de gangsters réels et fictifs, puis bâtissez et gérez votre empire criminel à l'époque de la prohibition à Chicago.

choisissez l'un des quatorze chefs uniques inspirés de gangsters réels et fictifs, puis bâtissez et gérez votre empire criminel à l'époque de la prohibition à Chicago. Gestion d’empire : construisez votre empire clandestin à l'aide de votre sens des affaires, de votre brutalité et de votre notoriété. Gérez stratégiquement vos bars clandestins, vos casinos, etc.

construisez votre empire clandestin à l'aide de votre sens des affaires, de votre brutalité et de votre notoriété. Gérez stratégiquement vos bars clandestins, vos casinos, etc. Combat au tour par tour : rassemblez votre gang et entraînez-le dans un combat au tour par tour pour défendre et étendre votre territoire… ou pour envoyer un message aux gangs adverses.

« Empire of Sin est un projet cher à notre cœur, un jeu que je rêvais de faire depuis 20 ans » explique Brenda Romero, Game Director, chez Romero Games. « Si les jeux sont faits pour réaliser les rêves, quiconque à un jour souhaité gérer un empire criminel est bien servi. Nous avons pensé le jeu afin de placer les joueurs au cœur de l’action, au tout début de la prohibition. Cela va sans dire, mais je vais le dire quand même : l’équipe d’Empire of Sin a hâte de voir le jeu entre les mains des joueurs ».

« Empire of Sin est le cocktail parfait pour un jeu vidéo : il utilise le gameplay tant apprécié et bien connu des fans de Paradox, mélangeant stratégie et gestion, tout en ajoutant de nouveaux éléments comme un système de combat au tour par tour. Tout cela dans un Chicago des années 20, méticuleusement recréé » explique Ebba Ljungerud, CEO chez Paradox. « Porter cet ambitieux projet jusqu’à la ligne d’arrivée a été une formidable aventure aux côtés de Romero Games, et nous sommes très heureux que les joueurs fassent leur grande entrée dans le monde de la prohibition dès aujourd’hui » !