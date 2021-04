Empire of Angels IV - La licence de Tactical-RPG Taïwanaise débarque sur Nintendo Switch

Fruit du studio Taïwanais Softstar, le Tactical-RPG Empire of Angels IV s'apprête à s'offrir une sortie en Occident grâce à l'éditeur Eastasiasoft. Attendu cet été sur Nintendo Switch, mais aussi PS4 et Xbox One en version dématérialisée, la console hybride de Nintendo aura également droit ) une version physique exclusive. Une occasion idéale pour le public occidental de découvrir cette licence débutée en 1993. A noter que cette version physique sera vendue exclusivement sur la boutique en ligne de PlayAsia.

Offrant une perspective nouvelle sur l'histoire d'Asgard, Empire of Angels IV présente son histoire, ses personnages et ses mécanismes sans qu'aucune connaissance préalable ne soit nécessaire pour apprécier cette toute nouvelle aventure. Le gameplay est flexible et accessible pour les nouveaux venus dans le genre, mais les sous-objectifs et un système complet de classement des performances ajoutent des couches de défi que les vétérans de la stratégie apprécieront sans aucun doute. Les intrigues politiques sur le thème de la fantaisie et la terreur de la guerre sont contrebalancées par des interactions légères entre les personnages, de l'humour, des designs séduisants et la possibilité de briser l'armure de vos adversaires féminines !

Rejoignez l'équipe d'investigation Namtar qui patrouille dans le pays d'Asgard pour maintenir l'ordre contre un fléau qui pousse les gens ordinaires à la violence aveugle. Après que Niya, capitaine de la légion du royaume des Valkyries, ait été témoin de la chute d'un orbe brillant, tout ce qu'elle comprend de l'histoire et de la paix fragile d'Asgard est remis en question. Accompagnée d'alliés de confiance et de nouveaux amis, Niya mène l'équipe dans une mission mondiale pour découvrir la vérité, alors que le mystérieux fléau menace de les déchirer.

En cours de route, vous rencontrerez et enrôlerez plus d'une douzaine de guerrières, chacune ayant accès à plusieurs arbres de classes et 22 types d'unités, y compris des classes avancées exclusives au personnage, débloquées par une exploration approfondie et des quêtes secondaires cachées. Personnalisez votre équipe pour l'adapter à des conditions de combat variées, retournez dans des zones défrichées pour des défis optionnels, débloquez des compétences de monstres dans un système de familiers unique et revenez même à des combats précédents pour essayer une approche stratégique différente. Vous pourriez même découvrir des chemins narratifs alternatifs et des variations de fin en fonction de vos actions ! Empire of Angels IV s'inspire des meilleurs systèmes et des systèmes les plus appréciés du genre tactique RPG pour les fusionner en une expérience fraîche, unique et magnifique, riche en histoire et en gameplay.