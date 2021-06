Empire of Angels IV - Le Tactical-RPG débarquera fin juin en Occident avec une version physique

Tactical-RPG signé Softstar et édité pour la première fois en Occident par Eastasiasoft, Empire of Angels IV vient enfin de dévoiler sa date de sortie au grand public. Proposé pour l'occasion en version dématérialisée, mais également en version physique sur le site de Play Asia en version standard et collector, nous vous laissons découvrir un descripti officiel du jeu ainsi que son opening. Empire of Angels IV est attendu pour le 24 juin 2021 sur Nintendo Switch.

À propos de l'Empire des Anges IV Offrant une nouvelle perspective sur l'histoire d'Asgard, Empire of Angels IV présente à nouveau son histoire, ses personnages et ses mécanismes sans qu'aucune connaissance préalable ne soit nécessaire pour profiter de cette toute nouvelle aventure. Les intrigues politiques sur fond de fantasy et la terreur de la guerre sont contrebalancées par des interactions légères entre les personnages, un humour décapant, des designs séduisants et la possibilité de briser l'armure de vos adversaires féminines ! Cette sortie marquera la première apparition de la série Empire of Angels sur consoles depuis ses débuts en 1993. Dernier opus de la franchise historique des RPG tactiques, cette édition actualisée d'Empire of Angels IV présente des graphismes 3D luxuriants, des combats stratégiques au tour par tour et un casting de personnages exclusivement féminins dont la voix est entièrement chinoise, avec une localisation révisée pour le support du texte anglais. Rejoignez l'équipe d'investigation Namtar qui patrouille dans le pays d'Asgard pour maintenir l'ordre contre un fléau qui pousse les gens ordinaires à la violence aveugle. Après que Niya, capitaine de la légion du royaume des Valkyries, ait été témoin de la chute d'un orbe brillant, tout ce qu'elle comprend de l'histoire et de la paix fragile d'Asgard est remis en question. Accompagnée d'alliés de confiance et de nouveaux amis, Niya mène l'équipe dans une mission mondiale pour découvrir la vérité, alors que le mystérieux fléau menace de les déchirer.

Caractéristiques principales Rencontrez et enrôlez plus d'une douzaine de guerrières, toutes avec leur voix doublées.

Participez à des batailles tactiques au tour par tour dans un style 3D luxuriant !

Personnalisez votre équipe grâce à de nombreux arbres de classes et des types d'unités exclusives à chaque personnage.

Revenez aux tours précédents pour tester différentes stratégies.

Découvrez des chemins narratifs alternatifs et des fins en fonction de vos actions !