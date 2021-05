Emotion : Benoît Sokal nous a quitté

C'est une triste nouvelle que nous partageons aujourd'hui avec vous. Benoît Sokal, le dessinateur belge à qui l'on doit notamment Les Enquêtes de l’inspecteur Canardo déclinées sur près de 28 albums nous a quitté hier à l'âge de 66 ans des suites d'une longue maladie. Dans le monde des jeux vidéo, Benoît Sokal était connu pour avoir réalisé en 1999 , L'Amerzone : Le Testament de l'explorateur a un moment où les jeux vidéo n'était pas aussi bien considérés qu'aujourd'hui, mais aussi et surtout pour être le papa de la série Syberia, de somptueux jeux d'aventure point & Click qui font partie des musts du genre. Si vous ne les connaissez pas encore, les jeux sont actuellement à petits prix sur l'eShop.

C'est dans tous les cas un précurseur et un grand artiste qui vient de nous quitter et on ne peut que vous conseiller de découvrir son oeuvre.