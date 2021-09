Embr - Incarnez une équipe de bras cassés pour éteindre les incendies sur Nintendo Switch

Vous avez toujours rêvé de former une équipe de bras cassés pour éteindre les incendies et sauver la veuve et l'orphelin ? L'heure est venue de se pencher sur le jeu Embr développé par Muse Games. Attendu pour le 23 septembre 2021 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir un trailer du jeu.

Rejoignez Embr, LA révolution des services d'urgence, et devenez un Embr Respondr™ aujourd'hui ! Combattez les incendies et sauvez des vies tout en gravissant l'échelle du succès, le tout dans le confort d'horaires de travail flexibles. La mission d'Embr est simple ; lutter contre les incendies über. Il est temps de redéfinir le paradigme des services de lutte contre les incendies et de vous donner le pouvoir - à vous, les gens - et nous nous occuperons de la paperasserie. Tout le monde devrait avoir la possibilité d'être un héros, et c'est pourquoi avec un simple paiement, vous pouvez devenir un Respondr™ aujourd'hui ! En tant que Embr Respondr™️, vous répondrez aux appels à l'aide des clients, et vous apporterez la lutte contre les incendies directement à leur porte ! Enfoncez des portes, éliminez des fuites de gaz et éteignez des incendies - aucune tâche n'est trop lourde pour un Embr Respondr™️. Venez nous rejoindre dans ce que les principaux experts en technologie appellent la startup du siècle, et devenez le héros que vous méritez d'être.