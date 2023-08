ELYPSE - Echappez à l'Abysse dès maintenant sur Nintendo Switch

Si vous êtes un inconditionnel des jeux de plateforme, PID Games et Hot Chili Games vous proposent de découvrir ELYPSE dès à présent sur Nintendo Switch. Proposé sur l'eShop au prix de lancement de 17,99€, le titre vous propose un univers avec une direction artistiques uniques et une bande-son immersive.

Chaque décennie, un sacrifice doit être fait pour protéger votre peuple de l'Abysse, un lieu autant vénéré que redouté… Le sort s'est prononcé : cette fois, c'est vous que l'on va jeter dans les ténèbres… Personne n'en a jamais réchappé, mais peut-être réussirez-vous l'impossible ?

Grâce à l'hospitalité de Nyx qui vit reclus dans une grotte avec ses rochers, vous avez survécu pendant dix ans. Avec son aide, vous allez tenter d'atteindre un portail qui pourrait vous sauver des profondeurs de l'Abysse dans ce Metroidvania de plateforme.

Caractéristiques principales

Elypse est un Metroidvania en 2D qui mêle plateformes et action dans les profondeurs d'un monde infernal où règne une atmosphère sombre et lugubre.

Partez à la découverte des profondeurs de l'Abysse avec un personnage agile et affrontez un environnement semé d'embûches. Vous devrez faire preuve d'adresse et de persévérance si vous comptez explorer l'Abysse et en ressortir indemne.

Élancez-vous dans l’environnement périlleux de l’Abysse et faites face à vos ennemis grâce à un système intuitif qui vous permet de sprinter et de décimer vos adversaires.

Débloquez et exploitez diverses compétences et aptitudes pour progresser et être capable de survivre aux épreuves harassantes d'Elypse.

Traversez 3 biomes différents et découvrez de magnifiques cadres à l’atmosphère prenante alors que vous essayez désespérément de vous échapper de l’Abysse.

Parviendrez-vous à rejoindre votre peuple ?