Elusive People - L'éditeur Chibig se lance dans la simulation de ferme

Dernier projet présenté par l'éditeur Chibig à l'occasion de sont Chibig Presents, Elusive People se présente comme une simulation de ferme, mêlant les univers de Arrietty et Stardew Valley. Bien que le projet ne soit attendu pour courant 2023 et que les consoles ciblées n'ont pas encore été confirmées, nous vous laissons découvrir son teaser ci-dessous.

Résumé :

L'éditeur indépendant Chibig (Summer in Mara, Deiland : Pocket Planet) a annoncé un troisième nouveau titre à venir. Il s'agit d'Elusive People, un hybride de jeu de furtivité et agricole dans lequel les joueurs doivent apprendre à survivre en tant que minuscules résidents d'une énorme maison. La sortie du jeu est prévue pour 2023 sur PC et Console.

À propos du jeu :

Dans Elusive People, les joueurs doivent trouver un moyen de survivre dans un monde qui n'a pas été conçu pour eux. Ils apprendront à faire pousser de la nourriture dans un arrosoir, en utilisant des cuillères pour des pelles et des fourches pour des charrues. Faites des voyages périlleux dans le reste de la maison à la recherche de ressources, en vous faisant des amis (et quelques ennemis colossaux) en cours de route.

Faites du commerce avec vos alliés ! Cachez-vous de vos ennemis ! Aventurez-vous dans des pièces inexplorées et rapportez d'énormes trésors ! Elusive People combine agriculture, furtivité et exploration pour créer une aventure hors du commun.

Points clés :